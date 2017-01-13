Новый министр экономического развития впервые поговорил с журналистами.Максим Орешкин — о последствиях ограничения добычи нефти
Новости
15:57
Кудрин заявил об избытке государственных СМИ в России
15:48
«Коммерсантъ» узнал о планах «Газпрома» подать в суд на импортеров в Турции
15:35
Осужденную за репост воспитательницу этапировали после помещения в карцер
15:16
Государство передало РПЦ более 100 объектов в 2016 году
15:02
«Викинг» первым из российских фильмов вошел в топ-10 мирового проката
14:32
Суд принял заявление Русфонда о потраченных на лечение Жанны Фриске 25 млн рублей
13:50
«Левада-Центр» обжаловал включение в список иностранных агентов в ЕСПЧ
13:37
В Архангельской области возбудили дело из-за двухлетнего комментария в «Подслушано»
Во второй день VIII Гайдаровского форума, 13 января, журналистам впервые удалось поговорить с новым министром экономического развития Максимом Орешкиным, который занял пост арестованного по подозрению в получении взятки Алексея Улюкаева. Новый глава Минэкономразвития рассказл о последствиях ограничения добычи нефти и ее влиянии на мировую экономику.
На превью: Григорий Сысоев / РИА Новости
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi И как узнать, сколько денег у министров
«Коммерсантъ» узнал о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию из-за газового спора
«Коммерсантъ» узнал о попытке ЛУКОЙЛа получить новый участок на шельфе
Обама ввел запрет на добычу нефти и газа в Чукотском море
КомментарииСкрыть