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Новый министр экономического развития впервые поговорил с журналистами.

Максим Орешкин — о последствиях ограничения добычи нефти
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15:12, 13 января
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Теги:
Нефть, Максим Орешкин
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Во второй день VIII Гайдаровского форума, 13 января, журналистам впервые удалось поговорить с новым министром экономического развития Максимом Орешкиным, который занял пост арестованного по подозрению в получении взятки Алексея Улюкаева. Новый глава Минэкономразвития рассказл о последствиях ограничения добычи нефти и ее влиянии на мировую экономику. 

На превью: Григорий Сысоев / РИА Новости

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