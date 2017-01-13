Новый министр экономического развития впервые поговорил с журналистами.

Во второй день VIII Гайдаровского форума, 13 января, журналистам впервые удалось поговорить с новым министром экономического развития Максимом Орешкиным, который занял пост арестованного по подозрению в получении взятки Алексея Улюкаева. Новый глава Минэкономразвития рассказл о последствиях ограничения добычи нефти и ее влиянии на мировую экономику.