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Чем Украина объяснила запрет на вещание Дождя, и как отреагировали в России

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18:27, 12 января
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Украина объяснила запрет на вещание Дождя показом комедий «Квартета И». Среди причин, по которым наш канал теперь должен быть отключен «признание государственной границы между Крымом и Украиной» и «популяризация правоохранительных органов государства агрессора», сообщается на сайте Национального совета Украины.

Согласно пресс-релизу, речь идет о фильмах с участием актеров комедийного театра «Квартет И» — «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики», показанных на Дожде 31 декабря. В числе других претензий к Дождю — трансляция сюжетов, информация в которых свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательстве на территориальную целостность Украины.

В Москве уже отреагировали на решение Киева. Так пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, заявил Дождю, что Кремль уже в курсе произошедшего: «Деструктивная линия украинской стороны продолжается».

Таже поступил комментарий и от Российского МИДа. В своем фейсбуке официальный представитель ведомства Мария Захарова усомнилась в том, что Киев действительно принял решение отключить наш телеканал: «Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответсвует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ».

На превью: Дождь

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