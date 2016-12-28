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«Работу журналистов в Чечне ряд чиновников приравнивает к пропаганде терроризма».

Главред «Кавказского узла» Григорий Шведов о приговоре журналисту издания
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15:07, 28 декабря
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Ведущие:
Дарья Полыгаева
Теги:
суд, Журналистика, Чечня
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Верховный суд Чечни оставил в силе приговор журналисту «Кавказского узла» Жалауди Гериеву. Ранее он получил три года колонии за хранение марихуаны.

Сам Гериев на процессе в сентябре заявил, что давал  показания под давлением. Эта история привлекла большое внимание общественности. На заседание пришли друзья, родственники Гериева, правозащитники, журналисты, а также студенты юридических факультетов грозненских вузов. «Кавказский узел» считает дело сфабрикованным, а обвинения в употреблении наркотиков – надуманными. В издании говорят, что  преследование корреспондента  связано с его профессиональной деятельностью. Обсудили эту тему с главным редактором «Кавказского узла» Григорием Шведовым.

Фото: «Кавказский узел»

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