«Работу журналистов в Чечне ряд чиновников приравнивает к пропаганде терроризма».

Сам Гериев на процессе в сентябре заявил, что давал показания под давлением. Эта история привлекла большое внимание общественности. На заседание пришли друзья, родственники Гериева, правозащитники, журналисты, а также студенты юридических факультетов грозненских вузов. «Кавказский узел» считает дело сфабрикованным, а обвинения в употреблении наркотиков – надуманными. В издании говорят, что преследование корреспондента связано с его профессиональной деятельностью. Обсудили эту тему с главным редактором «Кавказского узла» Григорием Шведовым.

Фото: «Кавказский узел»