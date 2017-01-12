«Паника в Чечне»: как Кадыров и силовики ищут сторонников ИГ.

Двое бойцов Росгвардии погибли в Чечне во время крупнейшей за последние несколько лет спецоперации, в которой принимает участие глава республики Рамзан Кадыров. Операция началась 12 января и проходит в Курчалоевском районе республики. Тем временем, среди жителей сел, где проходит спецоперация, царит паника. Что происходит в Чечне, Дождь узнал у эксперта Международной кризисной группы Екатерины Сокирянской.