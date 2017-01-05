Главред «Кавказского узла» об угрозах от Магомеда Даудова: «В Чечне довольно часто происходят перегибы на местах».

Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов в своем инстаграме опубликовал пост, где называет главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова «шавкой» и «трусливым псом». Также политик предлагает «вырвать пару клыков мудрости, да язык укоротить до стандартных размеров». Даудов — один из самых близких к президенту Чечни Рамзану Кадырову чеченских политиков.

«Кавказский узел» — единственный информационный ресурс на Северном Кавказе, который в ежедневном режиме следит и сообщает о фактах нарушений прав человека в Чечне. Мы спросили у главного редактора Григория Шведова, с чем он связывает угрозы в свой адрес.