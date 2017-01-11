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BuzzFeed опубликовал доклад о компромате ФСБ на Трампа

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12:31, 11 января
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Теги:
Дональд Трамп
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Американское издание BuzzFeed опубликовало документ, в котором говорится о связях штаба избранного президента Америки Дональда Трампа с российскими спецслужбами. В документе сказано, что Россия якобы сможет влиять на поведение Трампа в будущем, потому что у нее есть компромат связанный с «извращенными сексуальными актами».

В публикации утверждается, что спецслужбы России прослушивали президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток во время своего визита в Россию. Также в ней говорится, что российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет, досье на Трампа якобы «контролируется представителем Кремля Песковым» под прямым руководством российского президента.

Документ обнаружил бывший британский разведчик, но его подлинность не подтверждена. Трамп уже назвал информацию «фальшивыми новостями» и «охотой на ведьм».

На публикацию отреагировали и в WikiLeaks, в своем твиттере они написали: «35 страничный PDF документ о Трампе, опубликованный BuzzFeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны».

Само издание BuzzFeed указало, что в докладе имеются неточности и ошибки и сообщило. А также что об информации было известно несколько месяцев назад, но ее не публиковали из за отсутствия доказательств и возможности их получить.

Фото: Evan Vucci / Associated Press

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