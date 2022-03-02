Бои под Киевом и митинги в Грузии. Экономические последствия войны в Украине. Блокировка Дождя и «Эха Москвы»
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту Дождя и приостановил вещание радиостанции «Эхо Москвы». Тем не менее мы продолжаем выходить в эфир на других платформах. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать оперативные группы для «пресечения» антивоенных акций и действий по дестабилизации обстановки. Переговоры России и Украины могут состояться уже сегодня — 2 марта, — но их время еще не определено, об этом сообщают «РИА Новости».
В эфире Василий Полонский.
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