Бои на окраинах, перестрелки в центре и мины в парках: журналист рассказал о ситуации в Киеве

Переговоры России и Украины состоятся, но их время еще не определено, это может быть вечер 2 марта, сообщают «РИА Новости». Тем временем в Украине продолжаются обстрелы и подрывы стратегических объектов и не только. Вчера, 1 марта, под авиаудар попала телебашня Киева, которая находится рядом с Бабьим яром, тем самым под обстрел попал и мемориальный комплекс, где похоронены жертвы нацизма. Минобороны РФ не подтверждает эту информацию и утверждает, что поражает только объекты военной инфраструктуры. Что именно происходило вчера и сегодня ночью в Киеве, рассказал шеф-редактор новостей The Insider* Тимур Олевский.