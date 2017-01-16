Дрон снял место крушения Boeing 747 в Киргизии

Место крушения грзового самолета Boeing 747 под Бишкеком, который разбился утром 16 января, снял дрон. На видео, которое получилось действительно впечатляющим, виден масштаб разрушений.

Лайнер упал на поселок Дача недалеко от аэропорта Манас. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе члены экипажа. В самолете на момент крушения находились пять членов экипажа, среди которых четыре пилота. Самолет выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул.

На превью: стоп-кадр из видео / Ruptly