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Протаранивший ярмарку в Берлине грузовик сняла камера за несколько секунд до теракта

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11:43, 23 декабря
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Теги:
Теракт, Берлин
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Грузовик, который протаранил ярмарку в Берлине, попал в объектив авторегистратора. На кадрах видно, как грузовик на большой скорости движется в сторону рождественского рынка. Видео опубликовало агентство Reuters.

Теракт в Берлине произошел 19 декабря, погибли 12 человек. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за ткракт, в совершении которого подозревается гражданин Туниса Аниса Амри. Он находится в розыске.

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