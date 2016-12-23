Протаранивший ярмарку в Берлине грузовик сняла камера за несколько секунд до теракта

Грузовик, который протаранил ярмарку в Берлине, попал в объектив авторегистратора. На кадрах видно, как грузовик на большой скорости движется в сторону рождественского рынка. Видео опубликовало агентство Reuters.

Теракт в Берлине произошел 19 декабря, погибли 12 человек. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за ткракт, в совершении которого подозревается гражданин Туниса Аниса Амри. Он находится в розыске.