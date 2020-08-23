Символ протеста в Беларуси — бело-красно-белый флаг. Почему он? А сам Лукашенко в 1994 году вступал в должность разве не под этим флагом?

С 9 августа в Беларуси продолжаются акции за отставку действующего президента Александра Лукашенко и против милицейского насилия, а их главным символом стал бело-красно-белый флаг. Сегодня, 23 августа, министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал этот флаг фашистским, а в далеком 1994 году Лукашенко не смущало впервые вступать в должность президента Беларуси под бело-красно-белом флагом. Эдуард Бурмистров узнал о его происхождении и почему именно белый флаг с красной полосой посередине стал символом протестов в республике.