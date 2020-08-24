Беларусь после воскресных протестов: оппозиция обсуждает Лукашенко с оружием и отвечает на обвинения Москвы

В воскресенье, 23 августа, на площади Независимости в Минске прошел очередной митинг. По сообщению Tut.by, в нем приняло участие более 100 тысяч человек. МВД Беларуси заявило о 20 тысячах. Акции протестов также прошли в других белорусских городах, в том числе в Бресте и Гродно. В понедельник в Беларуси милиция задержала двух членов Координационного совета оппозиции — лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дилевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову. В свою очередь Координационный совет призвал правоохранительные органы отреагировать на то, что 15-летнему сыну президента Николаю Лукашенко дали боевое огнестрельное оружие. Напомним, накануне Александр Лукашенко и его сын прилетели во Дворец независимости на вертолете. На обоих были бронежилеты, а в руках — автоматы. Мария Борзунова — с подробностями с места событий.