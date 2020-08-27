Допрос Марии Колесниковой, обыски в редакциях, «тихари» на улицах: что происходит в Минске на 19 день протестов

В Минске продолжают оказывать давление на членов координационного совета оппозиции. 26 августа на допрос в Следственный комитет Беларуси была вызвана нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а 27 августа на беседу пригласили главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову. Продолжаются в белорусской столице и акции солидарности. После того как вчера, 26 августа, уже затемно людей начали задерживать на площади Независимости, а часть мирных протестующих заперли в Красном костеле, люди решили вновь выйти к храму и встать в цепь солидарности. Также жители Минска пришли к Центру олимпийской подготовки по легкой атлетике с бело-красно-белыми флагами. Ранее спортсмены выступили против насилия со стороны ОМОНа и за честные выборы, после чего к ним на беседу приехал заместитель министра спорта. А в редакции Kyky.org и белорусского The Village пришли с обысками, сообщает Интерфакс со ссылкой на центр «Вясна». Мария Борзунова, которая сейчас работает в Минске, рассказала подробности.