«Чеченский десант приехал к нам на охоту»: как в Башкирии ловят и шантажируют геев

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Абрамичева утверждает, что подобные случаи происходят не в первый раз в регионе — с 2007 года время от времени появлялись сообщения о том, что приглашенных на свидания людей окружали, оскорбляли и заставляли признаваться в нетрадиционной ориентации и записывали на видео. С них требовали деньги под угрозой того, что видеозаписи будут выложены в интернет.