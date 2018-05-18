«Чеченский десант приехал к нам на охоту»: как в Башкирии ловят и шантажируют геев
В Башкортастане, по данным местных СМИ и активистов, появилась гомофобная игра «Пила». С помощью нее в Уфе кто-то отслеживает геев: знакомится с ними в соцсетях или на специальных досках знакомств на сайтах, списывается, а потом жестоко избивает. Руководитель башкирского отделения «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Кристина Абрамичева рассказала подробности.
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Фото: Anton Vaganov / Reuters
Абрамичева утверждает, что подобные случаи происходят не в первый раз в регионе — с 2007 года время от времени появлялись сообщения о том, что приглашенных на свидания людей окружали, оскорбляли и заставляли признаваться в нетрадиционной ориентации и записывали на видео. С них требовали деньги под угрозой того, что видеозаписи будут выложены в интернет.