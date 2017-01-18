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Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks

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13:20, 18 января
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Теги:
Барак Обама, Челси Мэннинг, Джулиан Ассанж
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18 января, за три дня до офицального ухода с поста президента США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, осужденной за передачу секретных документов WikiLeaks. Она выйдет на свободу 17 мая 2017 года, хотя должна была освободиться лишь в 2045 году.

Рядовой американской армии Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году. Он передал WikiLeaks тысячи секретных документов, включая видео расстрела американским вертолетом журналистов в Ираке, — тогда в результате обстрела погибли 18 человек. Мэннинг служил на базе «Хаммер» в Ираке. Секретные документы он получил, установив специальное программное обеспечение на компьютер с доступом к секретной сети Пентагона.

В 2014 году Мэннинг, уже отбывая наказание в военной тюрьме в США, официально сменил имя. В прошлом году ему разрешили сделать операцию по смене пола.

На превью: Patrick Semansky / Associated Press

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