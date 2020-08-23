В Литве хотят повторить акцию 1989 года «Балтийский путь» — выстроиться в живую цепь до белорусской границы

В Литве около 50 тысяч человек собираются принять участие в акции солидарности с протестующими в Беларуси «Путь свободы», сообщает Delfi со ссылкой на представителя телеканала Laisves TV и организатора акции Живиле Тишкявичюте. Живая цепь выстроится от Кафедральной площади в Вильнюсе до Медининкай, где расположен контрольно-пропускной пункт на границе двух стран. Акция пройдет в годовщину «Балтийского пути» 1989 года, когда более миллиона человек взявшись за руки выстроились живой цепью от Вильнюса до Таллина. Так они выступали за выход Латвии, Литвы и Эстонии из СССР.

На связи с Дождем министр иностранных дел Литвы, Линас Линкявичюс. Он рассказал о цели «Путь свободы», и прокомментировал происходящее в Беларуси.