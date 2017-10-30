«Я совершил нечто, что заставило вспомнить этих людей»: художник Хасан Бахаев о том, как он перенес жертв репрессий в современный мир

Московский художник Хасан Бахаев соединил портреты жертв сталинских репрессий с фотографиями современных людей. Получилось очень удивительная работа, которая, несмотря ни на что, даже вызвала критику со стороны некоторых пользователей фейсбука, где Бахаев выложил свое творчество. Художник рассказал Дождю, что его вдохновило на этот проект, чего он добился и какие его дальнейшие планы.