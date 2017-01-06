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Четыре совета, как вернуться к нормальной жизни после Нового года.

Рекомендации от фитнес-тренера
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22:25, 6 января
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова
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Продолжительные новогодние праздники для многих не проходят незаметно. Среди последствий могут быть не только лишние килограммы и сожаления о выпитом алкоголе, но и невозможность настроиться на нормальный рабочий ритм. 

Фитнес-тренер и эксперт издания The Challenger Полина Сыроватская рассказывает, как прийти в себя перед трудовой неделей.

Фото: Depositphotos

Расскажите, как вообще опомниться и прийти в себя после десяти дней беспробудного загула? В том плане, что очень много свободного времени, которое ты порой не знаешь, как применить, и поэтому идешь к холодильнику.

Во-первых, я хочу напомнить, что если вы пили алкоголь, то на следующий день ни в коем случае нельзя заниматься очень активными нагрузками, порой даже некоторым просто нельзя заниматься. Это большая нагрузка на сердце. Помните, что все салаты, которые заправлены майонезом, и жирная пища ― это нагрузка на печень и весь ЖКТ, что не очень хорошо скажется во время тренировки. Хотя бы один разгрузочный день надо сделать, не то что на воде или кефире посидеть, а просто не пить алкоголь и есть как можно меньше жирной пищи.

Тренировки какого ряда? Лучше, чтобы это были спокойные: плаванье, очень хорошо пилатес, растяжки. Или спокойная кардионагрузка ― эллипс, велосипед. Если вы прекращали тренировки и пили и ели, то всегда нужно плавно входить в нагрузку.

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