Асад заявил о готовности к переговорам в Астане

Президент Сирии Башар Асад заявил , что готов к переговорам по урегулированию сирийского конфликта, которые должны пройти в январе. Об этом он заявил в интервью сирийскому агентству SANA.

Асад также заявил, что не знает, какие оппозиционные группировки будут участвовать в переговорах, и добавил, что успех предстоящих переговоров будет зависеть и от того, будет ли эта оппозиция реальной. По словам Асада, это значит, что у оппозиции есть корни в Сирии, а не в Саудовской Аравии, Франции или Британии: «Оппозиция должна быть сирийской, чтобы обсуждать сирийские вопросы».

4 января МИД Турции заявил, что переговоры по урегулированию сирийского конфликта пройдут в Астане 23 января. Еще раньше появлялись сообщения, что некоторые сирийские оппозиционные грппировки могут отказаться от переговоров из за того, что правительственные войска не соблюдают перемирие, вступившее в силу с полуночи 30 декабря.

Фото: пресс-служба Кремля