Прямой эфир
59,85
62,91
56,19
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Асад заявил о готовности к переговорам в Астане

Здесь и сейчас
12:36, 9 января
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
248
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Омбудсмен назвала новую колонию для Дадина «одной из лучших»
Обама рассказал о своей недооценке степени влияния кибератак на США
Трамп ответил на критику Мерил Стрип на церемонии «Золотой глобус»
Бывший премьер Украины допустил создание правительства в изгнании

Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к переговорам по урегулированию сирийского конфликта, которые должны пройти в январе. Об этом он заявил в интервью сирийскому агентству SANA.

Асад также заявил, что не знает, какие оппозиционные группировки будут участвовать в переговорах, и добавил, что успех предстоящих переговоров будет зависеть и от того, будет ли эта оппозиция реальной. По словам Асада, это значит, что у оппозиции есть корни в Сирии, а не в Саудовской Аравии, Франции или Британии: «Оппозиция должна быть сирийской, чтобы обсуждать сирийские вопросы».

4 января МИД Турции заявил, что переговоры по урегулированию сирийского конфликта пройдут в Астане 23 января. Еще раньше появлялись сообщения, что некоторые сирийские оппозиционные грппировки могут отказаться от переговоров из за того, что правительственные войска не соблюдают перемирие, вступившее в силу с полуночи 30 декабря.

Фото: пресс-служба Кремля

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2