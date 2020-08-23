«Мы хотим жить без страха». Анжелика Агурбаш пришла поддержать протестующих к посольству Беларуси в Москве
Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш пришла поддержать протестующих к посольству республики в Москве. Уже вторую неделю там проходят мирные акции против переизбрания Александра Лукашенко и за новые честные выборы. Корреспондент Дождя Валерия Ратникова поговорила с ней.
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