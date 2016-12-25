«Трагедия для нашей культуры»: что будет с ансамблем Александрова.Бывший артист ансамбля и Лев Лещенко о последствиях авиакатастрофы над Черным морем
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На борту разбившегося в Черном море Ту-154 находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова. Мы поговорили с народным артистом России Львом Лещенко и бывшим артистом ансамбля Александром Барским о том, что будет с ансамблем после трагедии.
Фото: ВК / Ансамбль Александрова
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