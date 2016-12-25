«Те, кто случайно не полетел этим рейсом, в шоке».

25 декабря над Черным морем разбился самолет Ту-154, который направлялся из Сочи в Сирию. Среди 92 человек, котоые находились на борту, был и ансамблю песни и пляски имени Александрова. К зданию ансамбля в Москве приходят родственники, друзья и коллеги артистов. Их рассказы смотрите в прямом включении Владимира Роменского.