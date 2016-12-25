«Те, кто случайно не полетел этим рейсом, в шоке».Рассказы людей, которые пришли проститься с погибшими артистами ансамбля имени Александрова
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25 декабря над Черным морем разбился самолет Ту-154, который направлялся из Сочи в Сирию. Среди 92 человек, котоые находились на борту, был и ансамблю песни и пляски имени Александрова. К зданию ансамбля в Москве приходят родственники, друзья и коллеги артистов. Их рассказы смотрите в прямом включении Владимира Роменского.
На превью: Агентство Москва
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