«Амнезия Делимханова»: как прошел допрос одного из самых важных свидетелей по делу об убийстве Немцова.

Один из самых важных свидетелй по делу об убийстве Бориса Немцова — бывший командир полка имени Кадырова Алибек Делимханов — дал показания в суде. Под началом Делимханова служил один из подсудимых Заур Дадаев.

Отвечая на вопрос представителя потерпевшей стороны Вадима Прохорова, Делимханов заявил, что не отправлял Дадаева в командировку в Москву с июня 2014 года по март 2015 года. Делимханов также сообщил, что ему неизвестно о командировках в Москву и другого бывшего бойца батальона — Руслана Геремеева. Информацией о местонахождении Геремеева, допросить которого требует потерпевшая сторона, Делимханов, по его словам, не располагает.

На превью: Саид Царнаев / РИА Новости