«Амнезия Делимханова»: как прошел допрос одного из самых важных свидетелей по делу об убийстве Немцова.Экс-командир полка имени Кадырова Алибек Делимханов выступил в суде
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Один из самых важных свидетелй по делу об убийстве Бориса Немцова — бывший командир полка имени Кадырова Алибек Делимханов — дал показания в суде. Под началом Делимханова служил один из подсудимых Заур Дадаев.
Отвечая на вопрос представителя потерпевшей стороны Вадима Прохорова, Делимханов заявил, что не отправлял Дадаева в командировку в Москву с июня 2014 года по март 2015 года. Делимханов также сообщил, что ему неизвестно о командировках в Москву и другого бывшего бойца батальона — Руслана Геремеева. Информацией о местонахождении Геремеева, допросить которого требует потерпевшая сторона, Делимханов, по его словам, не располагает.
На превью: Саид Царнаев / РИА Новости
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