Алло, Собянин: как мэр Москвы лукавил и уходил от ответов на прямой линии с москвичами

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сергей Собянин готовится к выборам мэра Москвы. Пару дней назад в сети появилась реклама мэра — ужасно пошлая, где Москва представлена в образе любовницы с томным голосом, а Собянин — ее обеспеченного и заботливого партнера.

17 мая Собянин дал в прямом эфире интервью на телеканале ТВЦ. Мэр отвечал на вопросы простых горожан. Судя по заранее отобранным и согласованным вопросам, мэру, как и президенту, по душе ручное управление.

Некоторые вопросы, по мнению ведущего, были настолько смелые, что ему становилось неловко перед градоначальником — например, почему Собянин не посоветовался с горожанами перед тем, как «сделали эти прекрасные площадки».