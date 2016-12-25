Александр Кибовский об ансамбле имени Александрова: «Они погибли на боевом посту».

Утром 25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет министерства обороны России Ту-154, который направлялся из Сочи на базу «Хмеймим» в Сирии. На борту находились 92 человека — военные, экипаж, журналисты федеральных телеканалов и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Среди первых версий случившегося — техническая неисправность или ошибка пилота.

Руководитель Московского департамента культуры Александр Кибовский выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154. «Да, они люди в погонах. Они выполняли свой долг. Они погибли на боевом посту», — сказал Кибовский об артистах ансамбля имени Александрова, которые были на борту разбившегося самолета.