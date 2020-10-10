«Обнимем дерево». Акция против строительства платной дороги из Одинцово в Москву-Сити
С лозунгом «Обнимем деревья» 10 октября вышли москвичи в защиту парка на улице Ивана Франко. На его месте планируют проложить платную дорогу из Одинцово в Москву-Сити. По мнению местных жителей, такая дорога позволит автомобилистам сэкономить всего полторы минуты, и при этом будет уничтожен старинный парк. Как прошла встреча активистов — в материале Дождя.
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