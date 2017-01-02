Пол Маккартни и The Killers выступили на новогодней вечеринка Абрамовича.

На Новый год бизнесмен Роман Абрамович устроил традицонную вечеринку на острове Сен-Барт. Это один из самых дорогих островов Франции, отдых на котором доходит до 110 тысяч долларов в неделю. На этот раз в празднике для россисйких олигархов приняли участие Пол Маккартни и группа The Killers — они и разметили видео своего выступления на своей странице в фейсбуке.