Видео захваченного самолета А320 из аэропорта Мальты

Times of Malta отмечает, что в самолет находится один захватчик, он является сторонником Каддафи. По информации газеты, угонщик готов отпустить пассажиров, если требования будут выполнены. Сообщается также, что у него при себе ручная граната.

BREAKING: An @AfriqiyahAAW #Airbus #A320 operating between #Tripoli and #Sebha has reportedly been hijacked and has just landed in #Malta. pic.twitter.com/diuOU3VX2w