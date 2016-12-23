Видео захваченного самолета А320 из аэропорта Мальты

Пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который был захвачен угонщиками, приземлился в Мальте. Самолет следовал по маршруту Себха — Триполи, на борту находятся 118 человек. По информации Reuters, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.

Times of Malta отмечает, что в самолет находится один захватчик, он является сторонником Каддафи. По информации газеты, угонщик готов отпустить пассажиров, если требования будут выполнены. Сообщается также, что у него при себе ручная граната.