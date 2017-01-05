Первый протест нового года, почему крепнет рубль, и кто стоит за терактами в Турции
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
23:19
Доклад американской разведки о кибератаках вызвал распродажу российских акций
22:10
Керри рассказал о пользе от «перезагрузки» отношений США и России
21:30
Авиакомпания «Аврора» опровергла сообщение о сближении лайнера с самолетом НАТО
21:04
Российская биатлонистка Аввакумова получила возможность выступать за сборную Южной Кореи
20:38
Отец подозреваемого в убийстве ингушского журналиста взял вину на себя
19:27
Порошенко отказался посещать «украинский ланч» в Давосе из-за статьи в WSJ о России
19:04
У берегов Луизианы загорелась нефтедобывающая платформа
18:42
В Сочи открыли первое казино новой игорной зоны
— Дальнобойщики устроили акцию протеста на въезде на трассу «Западный скоростной диаметр», которую месяц назад открыл Владимир Путин.
— В турецком городе Измир у здания суда взорвался автомобиль. Есть ли связь с терактом в Стамбуле в новогоднюю ночь?
— Рубль дорожает по отношению к доллару и евро. Надолго ли?
Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 5 января с Максимом Товкайло.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть