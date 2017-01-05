Первый протест нового года, почему крепнет рубль, и кто стоит за терактами в Турции

— Дальнобойщики устроили акцию протеста на въезде на трассу «Западный скоростной диаметр», которую месяц назад открыл Владимир Путин.

— В турецком городе Измир у здания суда взорвался автомобиль. Есть ли связь с терактом в Стамбуле в новогоднюю ночь?

— Рубль дорожает по отношению к доллару и евро. Надолго ли?

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 5 января с Максимом Товкайло.