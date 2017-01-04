Калининград остался без аэропорта, россиян задержали в Турции, и какие надежды советских фантастов сбылись

— В Калининграде на протяжении всего дня не могут открыть аэропорт после ЧП на взлетно посадочной полосе.

— По делу о теракте в Стамбуле задержали 40 человек, среди них есть россияне.

— Новый электромобиль, гибкий телевизор и гаджеты из «Терминатора»: в Лас-Вегасе открылась главная выставка современной электроники.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 4 января с Дарьей Полыгаевой.