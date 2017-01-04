Калининград остался без аэропорта, россиян задержали в Турции, и какие надежды советских фантастов сбылись
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Новости
21:10
Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле
19:50
«Роснефтегаз» отчитался о закрытии сделки по приватизации доли «Роснефти»
19:24
Более ста человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в Нью-Йорке
17:53
На Украине возбудили уголовное дело о назначении Луценко генпрокурором
16:18
ТАСС рассказал об отсутствии в аэропорту Калининграда спецтехники для эвакуации самолета
15:47
Устюгов одержал четвертую победу подряд на лыжной многодневке «Тур де Ски»
15:09
Минобороны обвинило коалицию во главе с США в разрушении инфраструктуры Сирии
14:00
В аэропорту Калининграда задержаны 20 рейсов из-за выехавшего за ВПП самолета
— В Калининграде на протяжении всего дня не могут открыть аэропорт после ЧП на взлетно посадочной полосе.
— По делу о теракте в Стамбуле задержали 40 человек, среди них есть россияне.
— Новый электромобиль, гибкий телевизор и гаджеты из «Терминатора»: в Лас-Вегасе открылась главная выставка современной электроники.
Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 4 января с Дарьей Полыгаевой.
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