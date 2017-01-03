Откуда приехал «стамбульский стрелок», куда пропал Ильдар Дадин и что мешает перемирию в Сирии
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— Житель Киргизии, которого турецкие журналисты назвали «стамбульским стрелком», оказался ни при чем.
— Часть сирийской оппозиции отказывается от мирных переговоров в Астане. Сохранится ли перемирие?
— Ильдар Дадин пропал: родственники осужденного активиста до сих пор не знают, в какую колонию его перевели.
Эти и другие темы — в итоговом выпсуке новостей за 3 января с Анной Монгайт.
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