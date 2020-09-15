«Их вполне достаточно, чтобы захватить аэродром». В Беларусь на учения перебросили 300 российских десантников — что это значит

В Беларусь на военные учения «Славянское братство — 2020» приехали 300 российских десантников. Они должны закончиться 23 сентября. В Минобороны Беларуси заявили, что их военные готовы ответить на угрозы по отношению к республике со стороны других стран,а у Беларуси есть стратегические союзники — Россия и КНР. Мы обсудили эту тему с военным обозревателем Александром Гольцем.