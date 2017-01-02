Трамп защищает Россию от санкций, теракт в Стамбуле глазами очевидцев, и почему в Подмосковье гибнут люди

— Очередные санкции: поможет ли России Трамп и что готовят в Белом доме.

— Трагедия в Раменском: сколько миллиардов тратит РЖД на безопасность и из-за чего семья попала под поезд.

— «Мы сначала подумали, что это салют»: Мария Борзунова нашла очевидца теракта в Стамбуле.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 2 января с Анной Монгайт.