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Трамп защищает Россию от санкций, теракт в Стамбуле глазами очевидцев, и почему в Подмосковье гибнут люди

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22:21, 2 января
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Ведущие:
Анна Монгайт
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— Очередные санкции: поможет ли России Трамп и что готовят в Белом доме.
— Трагедия в Раменском: сколько миллиардов тратит РЖД на безопасность и из-за чего семья попала под поезд.
— «Мы сначала подумали, что это салют»: Мария Борзунова нашла очевидца теракта в Стамбуле.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 2 января с Анной Монгайт.

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