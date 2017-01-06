-35 на Рождество, «секретный» ответ США на кибератаки, и как прийти в себя после праздников

— На Москву надвигаются сильные морозы: в эти выходные метеорологи обещают температуру ниже -30 градусов.

— Вашингтон в ответ на российские кибератаки предпринял ряд мер, о которых не будет объявлено публично.

— В московской полиции объяснили изъятие годовалого ребенка у гражданки Узбекистана.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 6 января с Евгенией Воскобойниковой.