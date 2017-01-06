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-35 на Рождество, «секретный» ответ США на кибератаки, и как прийти в себя после праздников

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21:40, 6 января
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 — На Москву надвигаются сильные морозы: в эти выходные метеорологи обещают температуру ниже -30 градусов.

 — Вашингтон в ответ на российские кибератаки предпринял ряд мер, о которых не будет объявлено публично.

 — В московской полиции объяснили изъятие годовалого ребенка у гражданки Узбекистана.

Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 6 января с Евгенией Воскобойниковой.

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