-35 на Рождество, «секретный» ответ США на кибератаки, и как прийти в себя после праздников
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Новости
20:26
Мизулина взяла под личный контроль ситуацию с изъятием ребенка у гражданки Узбекистана
19:18
СМИ рассказали о попытке мужчины сжечь российский флаг в центре Севастополя
17:04
Полиция задержала устроившего стрельбу в центре Москвы
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15:33
МЧС предупредило москвичей о 35-градусных морозах
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13:27
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— На Москву надвигаются сильные морозы: в эти выходные метеорологи обещают температуру ниже -30 градусов.
— Вашингтон в ответ на российские кибератаки предпринял ряд мер, о которых не будет объявлено публично.
— В московской полиции объяснили изъятие годовалого ребенка у гражданки Узбекистана.
Эти и другие темы — в итоговом выпуске новостей за 6 января с Евгенией Воскобойниковой.
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