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Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет».

Председатель правления ВТБ 24 о странностях при продаже «Роснефти», отсутствии доказательств в деле Улюкаева и роли Путина в сделках госбанков
Hard Day's Night
00:15, 28 декабря
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Ведущие:
Антон Желнов, Лев Пархоменко, Дарья Полыгаева
Теги:
Экономика, Кризис, ВТБ Банк Москвы
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У нас в гостях — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. Говорили о слиянии банка с «Банком Москвы» и о том, как это отразится на клиентах, о необходимости реформ в российской экономике, о том, когда введут прогрессивную шкалу налогообложения, а также о странностях в деле Алексея Улюкаева и в сделке по продажи «Роснефти».

Вместе с Антоном Желновым эфир провели ведущие Дождя Дарья ПолыгаеваМаксим Товкайло и Лев Пархоменко, а также корреспондент ИД «Коммерсантъ»​​​ Юлия Полякова.

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