Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет».

У нас в гостях — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. Говорили о слиянии банка с «Банком Москвы» и о том, как это отразится на клиентах, о необходимости реформ в российской экономике, о том, когда введут прогрессивную шкалу налогообложения, а также о странностях в деле Алексея Улюкаева и в сделке по продажи «Роснефти».

Вместе с Антоном Желновым эфир провели ведущие Дождя Дарья Полыгаева, Максим Товкайло и Лев Пархоменко, а также корреспондент ИД «Коммерсантъ»​​​ Юлия Полякова.