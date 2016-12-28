Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет».Председатель правления ВТБ 24 о странностях при продаже «Роснефти», отсутствии доказательств в деле Улюкаева и роли Путина в сделках госбанков
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У нас в гостях — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. Говорили о слиянии банка с «Банком Москвы» и о том, как это отразится на клиентах, о необходимости реформ в российской экономике, о том, когда введут прогрессивную шкалу налогообложения, а также о странностях в деле Алексея Улюкаева и в сделке по продажи «Роснефти».
Вместе с Антоном Желновым эфир провели ведущие Дождя Дарья Полыгаева, Максим Товкайло и Лев Пархоменко, а также корреспондент ИД «Коммерсантъ» Юлия Полякова.
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