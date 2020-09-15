«Лукашенко согласится на присоединение к России. Ему это выгодно». Владимир Жириновский — о протестах в Беларуси, отравлении Навального и деле Фургала

Гость первого выпуска нового сезона Hard Day's Night — лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Обсудили, кому могло быть выгодно отравление политика Алексея Навального и почему Жириновский полагает, что отравление — это провокация и повод для новых санкций Запада против России. А также спросили, что ЛДПР делает для помощи арестованному бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу, за которого жители региона выходят на митинги с 11 июля, и почему сам Жириновский не приезжает в регион для участия в акциях. Также обсудили ситуацию в Беларуси и возможный транзит власти в России. Жириновский полагает, что Россия присоединит Беларусь в течение года, Александр Лукашенко согласится на это, а народ не будет сопротивляться.

Эфир провел журналист Дождя Антон Желнов, ему помогали журналист «Проекта» Ольга Чуракова, главный редактор сайта Дождя Владимир Соловьев и журналисты Дождя Анна Немзер и Владимир Роменский.