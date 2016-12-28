Геннадий Онищенко: «Я горжусь выговором, который я получил».

В гостях депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. Говорили о том, за что Онищенко получил выговор от Дмитрия Медведева, почему в России пьют «Боярышник», «Пустырник» и другие непредназначенные для внутреннего потребления спиртосодержащие жидкости, о конфликте в Боголюбово, где местные жители и прихожане выступили против строительства завода по производству презервативов, и об эпидемии ВИЧ в России.

Вместе с Антоном Желновым эфир провели журналисты Дождя Елизавета Антонова, Павел Лобков, Анна Немзер, заместитель главного редактора Максим Гликин.