Геннадий Онищенко: «Я горжусь выговором, который я получил».Бывший главный санитарный врач об ошибках правительства в истории с «Боярышником», пользе отечественных презервативов и профилактике ВИЧ проповедью
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В гостях депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. Говорили о том, за что Онищенко получил выговор от Дмитрия Медведева, почему в России пьют «Боярышник», «Пустырник» и другие непредназначенные для внутреннего потребления спиртосодержащие жидкости, о конфликте в Боголюбово, где местные жители и прихожане выступили против строительства завода по производству презервативов, и об эпидемии ВИЧ в России.
Вместе с Антоном Желновым эфир провели журналисты Дождя Елизавета Антонова, Павел Лобков, Анна Немзер, заместитель главного редактора Максим Гликин.
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