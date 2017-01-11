Виктор Ерофеев: «В России сохранилось первобытное общество».

В Hard Day's Night — писатель Виктор Ерофеев. Говорили о ситуации вокруг Русского ПЕН-Центра, из которого исключили журналиста Сергея Пархоменко, о проблемах либералов в России и в Америке, о причинах прихода к власти Дональда Трампа и причинах удержания власти Владимиром Путиным, и о психологии русского человека, на которую, по мнению Ерофеева, все-таки не влияет телевизор.

Вместе с Антоном Желновым эфир провели корреспонденты Дождя Денис Катаев и Михаил Рубин, редактор Дождя Анна Немзер, а также заместитель главного редактора Дождя Максим Гликин.