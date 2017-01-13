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Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину».

Депутат Госдумы о трех конфликтах — с Бастой, Володиным и «Роснефтью»
Говорите с Юлией Таратутой
19:36, 13 января
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Ведущие:
Юлия Таратута
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В гостях у Юлии Таратуты депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Обсудили три конфликта депутата — с рэпером Бастой, «Роснефтью» и Вячеславом Володиным, с которым они вместе состояли еще в КПСС. Что привело к этим необычным судебным разбирательствам, при чем здесь коммунизм, порнография и демократические волны, смотрите в новом выпуске программы «Говорите с Юлией Татартутой». 

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