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Бывший главред GQ Ким Белов: «Люди не понимают: то, что на Киркорове, — это модно и круто».

Журналист о том, из-за чего он покинул издание, какую одежду покупает Филипп Киркоров и как изменился журнал после событий на Украине
Говорите с Юлией Таратутой
19:26, 23 декабря
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Юлия Таратута
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В гостях у Юлии Таратуты — журналист, бывший главный редактор GQ Russia Ким Белов, который ушел с этого поста в декабре. Поговорили о том, с чем связано это решение, как аудитория журнала реагировала на политику до и после событий 2014 года, и почему большинство читателей не понимают, что Филипп Киркоров — это модно.

Фото: Алексей Абанин / Дождь

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