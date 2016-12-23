Бывший главред GQ Ким Белов: «Люди не понимают: то, что на Киркорове, — это модно и круто».Журналист о том, из-за чего он покинул издание, какую одежду покупает Филипп Киркоров и как изменился журнал после событий на Украине
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В гостях у Юлии Таратуты — журналист, бывший главный редактор GQ Russia Ким Белов, который ушел с этого поста в декабре. Поговорили о том, с чем связано это решение, как аудитория журнала реагировала на политику до и после событий 2014 года, и почему большинство читателей не понимают, что Филипп Киркоров — это модно.
Фото: Алексей Абанин / Дождь
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