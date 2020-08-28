Все противоречия в диагнозах Навального: как менялись версии омских врачей

Отравление Алексея Навального стало главным событием недели, не только российским, но даже и мировым. Скандал вокруг его отравления ожидаемо приобрел международный характер, а Ангела Меркель уже заявила, что вопрос о новых санкциях и вообще отношениях с Россией будет решаться после того, как будет определен яд, которым Навального отравили. Берлинская клиника «Шарите» выпустила второй пресс-релиз, но в нем мало нового: есть улучшения в симптоматике, Навальный по-прежнему в искусственной коме и на аппарате ИВЛ, опасности для жизни нет, о долгосрочных последствиях пока говорить преждевременно. Валерия Ратникова о том, как менялись версии омских врачей о состоянии Навального.