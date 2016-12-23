«В следующем году нас ждет по одному Улюкаеву в месяц».

Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева безусловно стал арестом года: аналогом дела ЮКОСа для российской бюрократии. Владимир Путин был вовлечен в это дело с самого начала. На ежегодной конференции в пятницу президент сказал, что предоставленных следствием данных было достаточно для снятия министра с должности в связи с утратой доверия. Почему следующий год может пройти под знаменем борьбы с коррупцией, и как Путин оказался завален «оперативными сводками враждующих кланов», рассуждает политолог Глеб Павловский.