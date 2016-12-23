Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

«В следующем году нас ждет по одному Улюкаеву в месяц».

Политолог Глеб Павловский о том, как Путин собирается чистить элиты
И так далее с Михаилом Фишманом
23:24, 23 декабря
Cмотреть полную версию
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 12%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Попробуй Дождь
480 / месяц
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Ведущие:
Михаил Фишман
Теги:
коррупция, Владимир Путин, Алексей Улюкаев
5 643
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Русский ПЕН-центр попросил Путина помиловать Олега Сенцова
«Интерфакс» узнал о переводе Лужкова из реанимации в обычную палату
Следователи узнали о планах ИГ устроить теракты в Великобритании
В Тунисе задержали племянника подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева безусловно стал арестом года: аналогом дела ЮКОСа для российской бюрократии. Владимир Путин был вовлечен в это дело с самого начала. На ежегодной конференции в пятницу президент сказал, что предоставленных следствием данных было достаточно для снятия министра с должности в связи с утратой доверия. Почему следующий год может пройти под знаменем борьбы с коррупцией, и как Путин оказался завален «оперативными сводками враждующих кланов», рассуждает политолог Глеб Павловский.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Полный текст доступен только нашим подписчикам
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Имеет ли смысл просить Путина о помиловании на пресс-конференциях Отвечает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
Показательный срок для Карауловой, фейсбук против «Пока все дома», и зачем снова хоронят Сталина
Либерализм Путина, банда идеологических фриков, и как звезды девяностых спасут Россию Станислав Белковский о миротворчестве, глашатаях крамольных мыслей и «Пятой империи»
Владимир Путин приехал на церемонию прощания с убитым российским послом
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2