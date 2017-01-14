Обо что споткнется Трамп и будет ли Уотергейт 2.0.

За эту неделю Дональду Трампу пришлось отвечать на многие обвинения — разведка США опубликовало доклад о вмешательстве России в выборы, а издание Buzzfeed — сомнительное досье о связях нового президента США с Россией.

Мы обсудили, как обвинения в связях с Россией могут повлиять на карьеру Трампа, с политологом и экспертом по международным отношениям Владимиром Фроловым.