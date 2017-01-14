Обо что споткнется Трамп и будет ли Уотергейт 2.0.Политолог Владимир Фролов о «русском досье», хакерах и контактах с Кремлем будущей команды Белого дома
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За эту неделю Дональду Трампу пришлось отвечать на многие обвинения — разведка США опубликовало доклад о вмешательстве России в выборы, а издание Buzzfeed — сомнительное досье о связях нового президента США с Россией.
Мы обсудили, как обвинения в связях с Россией могут повлиять на карьеру Трампа, с политологом и экспертом по международным отношениям Владимиром Фроловым.
Фото: Carlos Barria / Reuters
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