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Обо что споткнется Трамп и будет ли Уотергейт 2.0.

Политолог Владимир Фролов о «русском досье», хакерах и контактах с Кремлем будущей команды Белого дома
И так далее с Михаилом Фишманом
00:32, 14 января
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За эту неделю Дональду Трампу пришлось отвечать на многие обвинения — разведка США опубликовало доклад о вмешательстве России в выборы, а издание Buzzfeed — сомнительное досье о связях нового президента США с Россией.

Мы обсудили, как обвинения в связях с Россией могут повлиять на карьеру Трампа, с политологом и экспертом по международным отношениям Владимиром Фроловым.

Фото: Carlos Barria / Reuters

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