Роман с продолжением: как неточность перевода превратила Трампа в друга Путина
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Карьеры их складывались по-разному, но оба — простые парни. Путин — из семьи заводского рабочего. Трамп — сын строителя. Один был чемпионом Ленинграда по дзюдо, другой капитаном бейсбольной команды. Разница в возрасте — 6 лет, американец старше.
Когершын Сагиева разбиралась в отношениях президентов двух супердержав, за которыми теперь следит весь мир.
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