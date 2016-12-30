Роман с продолжением: как неточность перевода превратила Трампа в друга Путина

Карьеры их складывались по-разному, но оба — простые парни. Путин — из семьи заводского рабочего. Трамп — сын строителя. Один был чемпионом Ленинграда по дзюдо, другой капитаном бейсбольной команды. Разница в возрасте — 6 лет, американец старше.

Когершын Сагиева разбиралась в отношениях президентов двух супердержав, за которыми теперь следит весь мир.