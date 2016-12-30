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Что будет с рублем в 2017 году, стоит ли нести деньги в банк, и почему сейчас не надо брать кредиты.

Объяснение на помидорах
И так далее с Михаилом Фишманом
19:02, 30 декабря
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Теги:
Экономика, Рубль
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Сколько будет стоить рубль, что подорожает, и получится ли у Цетробанка зафиксировать инфляцию на низком уровне? С помощью помидоров Максим Товкайло объясняет, что будет происходить с экономикой России в 2017 году.

В четвертом квартале 2016 года российская экономика выйдет из рецессии. Там она пребывала с начала года 2015. Впрочем о начале бурного экономического роста пока говорить преждевременно. Согласно официальному прогнозу правительства, в ближайшие три года российская экономика будет расти не больше, чем на 3% в год. Например, в 2017 году ожидается рост чуть более, чем на полпроцента. Много это или мало? Для сравнения, вся мировая экономика в 2017 году вырастет на 3,4%. Это данные Международного валютного фонда. По данным того же МВФ, экономика США увеличится на 2,2%, а Китая — на 6,6%. 

Таким образом, экономический рост в России можно назвать скромным. Из-за девальвации рубля и сокращения ВВП Россия уже не входит даже в десятку крупнейших экономик мира. Так что если мыслить помидорами, то российская экономика — это помидор черри. По итогам прошлого года ее ВВП составил чуть более триллиона долларов. До размеров США и Китая — двух других супердержав — экономике России очень далеко.

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