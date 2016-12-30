Сирийский гамбит: российская военная кампания в цифрах и завоеваниях
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Под самый занавес года, 29 декабря, Владимир Путин объявил на территории Сирии режим прекращения огня. Соглашение о перемирии под влиянием Москвы и Анкары подписали правительство Сирии и умеренная оппозиция. По оппозиции неумеренной — это террористические организации «ИГИЛ» и «Ан Нусра» — стрелять продолжат, на них перемирие не распространяется.
Россия участвует в сирийской кампании уже год и 3 месяца. В конце 2016 мы решили подвести ее итоги.
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