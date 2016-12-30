Как перестрелка в ресторане спровоцировала войну силовиков, и чем она закончится

Аресты силовиков кто-то считает борьбой с коррупцией, а кто-то борьбой за влияние ведомств. В этой войне в 2016-м пострадали многие ведомства — Следственный комитет, МВД, ФСБ и ФСО. Лефортово, где сейчас под арестом находятся силовики, стал главным изолятором страны. Но пока все действующие главы сохранились на своих местах. Мария Борзунова рассказывает, как шла война силовиков, и к чему она привела.

Фото: Wikicommons

Цепочку арестов запустила перестрелка на улице Родчельская ровно год назад, в декабре 2015. Тогда люди криминального авторитета Шакро Молодого пришли разбираться с владелицей ресторана Elements, которой на подмогу приехали другие люди. Аресты тогда произошли с обеих сторон, но лишь летом этого года сотрудники ФСБ пришли за высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета. Это сразу было расценено как война двух силовых структур — СК и ФСБ. В суде оказались глава собственной безопасности СК Максименко и его заместитель Ламонов. Также под арестом — председатель московского Следственного комитета Денис Никандров, который до этого вел дело своего предшественника Дмитрия Довгия и, например, второе уголовное дело ЮКОСа.

Все трое обвиняются в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого. Сам вор в законе Захарий Калашов тоже находится в СИЗО. Источник РБК предрекал скорую отставку Александра Бастрыкина — глава Следственного комитета должен был смениться до конца года. Но бой курантов уже близко, а Бастрыкин до сих занимает свой пост.

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