Санкционный счет: сколько потеряла Россия от западных запретов за три года
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме, заговорил об отмене санкций, а точнее, контрсанкций. По словам Шувалова, в своей работе он исходит из того, что к концу года контрсанкции будут отменены.
Надежда Метальникова подсчитала, сколько Россия потеряла от санкций за уже почти полные три года.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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