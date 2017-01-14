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Санкционный счет: сколько потеряла Россия от западных запретов за три года

И так далее с Михаилом Фишманом
01:34, 14 января
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме, заговорил об отмене санкций, а точнее, контрсанкций. По словам Шувалова, в своей работе он исходит из того, что к концу года контрсанкции будут отменены.

Надежда Метальникова подсчитала, сколько Россия потеряла от санкций за уже почти полные три года.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

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