Санкционный счет: сколько потеряла Россия от западных запретов за три года

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме, заговорил об отмене санкций, а точнее, контрсанкций. По словам Шувалова, в своей работе он исходит из того, что к концу года контрсанкции будут отменены.

Надежда Метальникова подсчитала, сколько Россия потеряла от санкций за уже почти полные три года.