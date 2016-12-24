«Формат изжил себя»: «народные» журналисты о недосказанности на пресс-конференции Путина.

Каждый год на пресс-конференцию Владимира Путина съезжаются сотни региональных журналистов. У некоторых из них получается задать президенту свои вопросы, но большинству так и не дают слова. Мы поговорили с представителями региональных изданий, которые каждый год приезжают в Москву.