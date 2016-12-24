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«Формат изжил себя»: «народные» журналисты о недосказанности на пресс-конференции Путина.

Представители региональных СМИ делятся впечатлениями
И так далее с Михаилом Фишманом
00:14, 24 декабря
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Каждый год на пресс-конференцию Владимира Путина съезжаются сотни региональных журналистов. У некоторых из них получается задать президенту свои вопросы, но большинству так и не дают слова. Мы поговорили с представителями региональных изданий, которые каждый год приезжают в Москву.

Фото: пресс-служба Кремля

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