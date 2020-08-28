Режим на автомате. Как Лукашенко и оппозиция пережили третью неделю протестов

Владимир Путин заявил, что не посылает пока помощь Александру Лукашенко, потому что считает, что тот подавит протесты сам. Он при этом ссылается на договор о коллективной безопасности, участниками которого являются Россия и Беларусь. При этом Путин создает в помощь Лукашенко вооруженный резерв. Это четкий сигнал: свергнуть Лукашенко Москва не даст. Координационный совет оппозиции Беларуси не хочет накалять отношения с Кремлем и даже говорит Западу: не помогайте нам, не делайте нам хуже. Мария Борзунова рассказала о том, как прошла третья неделя протестов в Беларуси.

Каждые выходные города принадлежат протестующим. Но всю следующую неделю задержания, аресты и запугивания, расстановка сил меняется. Так случилось и сейчас: к концу недели силовики даже стали разгонять немногочисленные акции на площади независимости.

Последней акцией, которую власти не стали разгонять, стал день независимости. Тысячи людей на площади, фонарики и музыканты. А за углом — водометы и «бусики» с силовиками.

Параллельно у Комаровского рынка за мир и за батьку собирались сторонники Лукашенко. В искренности собравшихся сомневаться не приходится: кто-то считает, что силовики и вправду действовали жестко и нужно разбираться, а кто-то считает, что можно было и пожестче и даже сам готов выйти за президента с автоматом.

Появления Лукашенко с автоматом у кордона силовиков в прошлое воскресенье хватило на неделю вперед. Этот жест расценили по-разному: во власти как проявление силы, а в оппозиции — слабости.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси: «Президент всегда был достаточно эмоциональным человеком. И всегда был достаточно такой. Эмоции всегда у него были. Он всегда был достаточно откровенен и эмоционален. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится».

Лукашенко еще на прошлой неделе дал указание силовикам успокоить ситуацию, а Министерство обороны как будто угрожало: будете иметь дело с армией, а не с милицией. И вот на акции учителей у Министерства образования, которое находится прямо у площади независимости, появляются автозаки и водометы.

Но теперь белорусские силовики как будто выбрали московскую стратегию подавления протестов: никаких гранат и пуль, всех по очереди проводят в автозак, в основном, мужчин. Ежедневные акции солидарности — на этой неделе, к примеру, выходили врачи и учителя, проходили на фоне допросов членов президиума координационного совета. В следственный комитет вызвали даже лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич.

Путин же все ещё остается главным другом и надеждой Лукашенко. Если раньше помощь обещали только в рамках ОДКБ — а значит, в случае внешнего вмешательства, на которое так часто указывает Лукашенко, то теперь формулировки изменились.

Мария Колесникова, член президиума координационного совета оппозиции: «Мы услышали и то, что людей надо слушать, и то, что надо идти на компромисс. А также мы услышали, что он абсолютно четко дает понять, что Лукашенко слаб, что Лукашенко не в состоянии разобраться со своим собственным народом и услышать его. Лукашенко три месяца обвиняет нас, что мы рука Кремля, а сейчас сам оказывается в очень странной ситуации, когда лидер соседнего государства говорит о том, что Лукашенко обращается к нему за помощью».

Лукашенко, если что, поможет Путин, но уже помогает российская пропаганда. Член президиума координационного совета Мария Колесникова не считает, что это может вызывать антироссийские настроения, которые периодически в протестах пытаются найти сторонники Лукашенко. Координационный совет категорически против иностранного вмешательства, причем со всех сторон.

Мария Колесникова, член президиума координационного совета оппозиции: «Мы никогда не просили никакой финансовой помощи, и не собираемся никакой финансовой помощью, особенно от иностранных государств, воспользоваться. И надо понимать, что вот это заявление, которое исходит, когда на координационный совет заводится уголовное дело, и тут еще есть такой момент как бы вмешательства иностранных государств, конечно, нас заявление Евросоюза ставит под удар в прямом смысле этого слова».

Тем временем, доверенное лицо Лукашенко на этих выборах Олег Гайдукевич считает, что Россия единственная, кто не вмешивается в дела Беларуси. И добавляет: никакого ввода войск не будет.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси: «Позиции России честная. Они сказали не вмешиваться никому. То есть они наоборот критикуют те страны, которые, еще только начались политические процессы в стране, уже они дают оценки, уже санкции вводят, уже решают, что делать, сами забывают о своих же проблемах. То есть это двойные, тройные, четверные стандарты. Мы все прекрасно знаем, что такое геополитика. Что касается возможного введения войск, никакого введения войск в Беларусь не будет, я не вижу в этом необходимости».

Фразу «иностранное вмешательство» Гайдукевич повторяет во время интервью много раз: но не со стороны России, а со стороны Запада. При этом лидер либерально-демократической партии говорит, что с людьми тоже нужно считаться и идти на диалог. Но не с координационным советом.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси: «Что значит координационный совет? А кого он представляет, я не могу понять? Кого он представляет? Кто их назначил, кто выбрал? Я считаю, что надо вести речь об общенациональном диалоге в стране. Никто не имеет права на себя брать право на монополию на диалог. У нас есть зарегистрированные политические партии, у нас есть Парламент, у нас есть люди разных взглядов. Это должен быть общенациональный диалог в правовом поле».

Пока Светлана Тихановская находится в Литве и просит называть себя национальным лидером, Лукашенко призывает увольнять учителей-оппозиционеров и договаривается с Россией по поводу кредита.

Угадать, как будет действовать власть и силовики на очередной акции, невозможно. Будет ли применена техника, которая почти ежедневно дежурит в переулках у площади, и решатся ли силовики разогнать десятки тысяч людей. Здесь каждое воскресенье решающее. В это воскресенье у Александра Лукашенко день рождения, и в этот же день здесь на площади назначен марш мира и независимости. И посмотрим, закончилась ли, как высказался Лукашенко, протестная вакханалия и сработали ли запугивания или нет.

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.